Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı hakkında "Gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin "Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.