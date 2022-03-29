Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'da bulunan Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.