Erdoğan, Özbekistan'daki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu.
Orta Asya 29.03.2022, 16:28
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Özbekistan'da bulunan Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.
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