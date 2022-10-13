Erdoğan, Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CICA Zirvesi çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Astana'da bir araya geldi.
Orta Asya 13.10.2022, 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.
Erdoğan ve Putin'in, zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmesi basına kapalı devam ediyor.
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