Erdoğan: Türk Yatırım Fonu'nun en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, "Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış arayışlarında da Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'da 9 aydır süren çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda iş birliğimizi artırmamız, bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz isabetli olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk Devletleri Teşkilatı) Türk Yatırım Fonu'nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi faydalı olacaktır."