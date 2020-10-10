Ermenistan ateşkese rağmen saldırılara devam etti

Ermenistan'ın ateşkese rağmen Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan Ordusunun bugün saat 19.00 civarında Ağdam ilinin Çemenli ve Zengişalı köylerine yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Çemenli köyünde Gündüz Hüseynov (46) yaşamını yitirdi. Ermenistan'ın son 2 haftadaki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 32'ye çıktı.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 20:51