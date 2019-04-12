Eski Bakan 14 yıl sonra Andican olaylarından bahsetti

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında, Andican olayları da dahil olmak üzere 1991'den 2005'e kadar Özbekistan İçişleri Bakanı olarak görev yapan Albay-General Zakir Almatov, İçişleri Bakanlığı başkanlığına danışman olarak atandı. Almatov, 14 yıl sonra ilk kez Andican olayları hakkında ilk röportajını verdi.

Bağımsız Özbek yayın Qalampir ile yaptığı röportajda Almatov, 2005 yılındaki Andican olaylarını çok acı verici olay olarak nitelendirdi. Dünya ülkelerinin, bakanlığının Andican'daki olayları yönetme şeklindeki haksız tepkisinden bahsetti. “Avrupalı ​​ve Amerikalı yetkililere benim yerimde ne yapacaklarını sordum ve“ aynı şeyi ” diyerek yanıtladılar. Hiçbir ülke teröristlerle pazarlık yapmıyor ” dedi.

Almatov, kesin mağdur sayısını belirtmeden, öldürülenlerin sayısının yabancı ülkelerin iddia ettiği kadar büyük olmadığını söyledi: "1000, hatta 500 kişi ölmedi" dedi. Aynı zamanda, Andican'da böyle bir olayın gelişmesini önleyemediği ve önleyemediği için suçluluk duygusunu kabul etti.

Uzmanlara göre, Almatov ile yapılan röportaj, kendisini ve İçişleri Bakanlığını insanlaştırma girişimi oldu. Polisin nüfusla etkileşime girdiği ve personel arasında aile ortamı yarattığı bir dönem olarak 1991'den 2005'e kadar bakanlıktaki önderlik döneminden bahsetti: “Polisin şüphelilere akraba olarak davranmasını ve onlara saygı göstermesini istedim”. Almatov, polisin devriye gezdiği bölgelerin sakinleriyle tanışmasını, düğünlere ve cenazelere katılmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Almatov’un bakanlıktaki şu andaki rolü, statü yükseltmek ve polisin itibarını korumak gibi gözüküyor, yapı ise diğer yasa uygulama kuruluşları gibi dönüşümler geçiriyor. İçişleri Bakanlığına geri dönen Almatov, Namangan'da yeni bir polis karakolu açtı, ülke genelinde karakolları ziyaret etti ve hasat mevsiminde çiftçilere desteğini göstermek için bölgeleri gezdi.

Görüşme sırasında Almatov, polisin itibarının yavaş yavaş iyileştiğini doğruladı. 2005'ten sonra bakanlıktaki olaylara atıfta bulunarak, tasfiyenin çok sayıda üst düzey yetkili işten çıkarılmasının yanı sıra tutuklamalar içerdiğini doğruladı. Ayrıca, bazı polis yapıları, özellikle de özel kuvvetler, Devlet Güvenlik Hizmetine transfer edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 12:57