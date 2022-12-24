Grip salgınının etkili olduğu Kırgızistan'da uzaktan eğitimin süresi uzatıldı
Ülkede grip salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim 28 Aralık'a kadar devam edecek.
Orta Asya 24.12.2022, 11:19 24.12.2022, 16:48
Kırgızistan'da grip salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitimin süresinin, 28 Aralık'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, grip salgını nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitimin, 28 Aralık'a kadar devam edeceği duyuruldu.
Açıklamada, başkent Bişkek'in dışında ara verilen yüz yüze eğitime, okullardaki ilçe veya bölgesel sıhhi ve epidemiyolojik denetimlerin ardından geri dönülebileceği kaydedildi.
Grip salgını nedeniyle devlet okullarında geçen hafta 24 Aralık'a kadar karantina ilan edilmiş, kreşler kapatılmıştı.
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