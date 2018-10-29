"Güney Kırgızistan'da Rus askeri üssü kurulması hızlandırılmalı"

Kırgızistan Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Alikbek Jekshenkulov, Kırgızistan'ın güneyindeki Rus askeri üssü kurma meselesinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

25 Ekim'de Kazakistan-Kırgızistan sınırında Rus hava üssünün kurulumu ile ilgili yapılan toplantıda konu hakkında açıklama yapan eski bakan, Rusya'nın Isık-ata ilçesindeki Kant köyünde askeri üssü açma talebine ne kadar çabuk cevap verdiğini takdir etmesi gerektiğini söyledi.

Jekshenkulov, “Kant'ta hava üssünün açılmasının önemi sadece Afganistan'da meydana gelen süreçlerle bağlantılı değil. Karmaşık bir jeopolitik mücadele için gereklidir." dedi.

Kant'ta Rusya'ya ait bir hava üssünün varlığı bugünün dünyasında, önemli bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Kırgız Cumhuriyeti'nin güneyinde Rus askeri üssünün yerleşim kararını hızlandırmanın gerekli olduğuna inanan tüm politikacılar ve siyaset bilimciler bu konunun Kırgızistan'ın uluslararası politikaya daha fazla dahil olması anlamına geldiğini savunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net