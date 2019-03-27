Güney Kore'den Moğolistan'a 300 milyon dolar yardım

Moğolistan ve Güney Kore, bir termik santral (CHP) yapımı için projenin uygulanmasını yoğunlaştırmayı kabul etti. Çalışma için Kore Cumhuriyeti'nden 300 milyon Dolar tutarında yardım bekleniyor.

Yerleşim alanlarındaki "Solongo-1" ve "Solongo-2" Projeleri için 500 milyon Dolar tutarında tercihli kredi fonu kullanılması düşünülüyor.

2020'de Moğolistan ve Kore Cumhuriyeti, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünü kutlayacak. Yaklaşan yıldönümü çerçevesinde, taraflar gelecekte iki ülke arasında vizesiz bir rejim getirme olasılığını göz önüne almak için stratejik ortaklık düzeyine ikili ilişkiler getirme konusunda anlaştılar. 30. yıldönümüne adanmış birçok kültürel ve sportif etkinliğin düzenlenmesi bekleniyor.

Ayrıca, Moğol hekimlerinin niteliklerinin iyileştirilmesi ve Kore Cumhuriyeti'nde çalışmalarına ilişkin bir anlaşmaya varıldı.

Resmi müzakereler sırasında karşılıklı olarak mutabık kalınan yukarıdaki konular, 2019 yılının ilk yarısında yapılması planlanan Hükümetlerarası Komisyonun 4. toplantısında daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Kaynak: ca-news