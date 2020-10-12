Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakashvili Yunanistan'da dövüldü

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna reformlar yürütme komitesi başkanı Mikhail Saakashvili, Atina'da dövüldü.

Izvestia'nın haberine göre olay, Saakashvili'nin Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine hazırlık için orada yaşayan Gürcü göçmenlerle görüşmeye gelmesinden bir gün önce meydana geldi .

Politikacı hayranlarla çevriliydi ve o anda kukuletalı genç bir adam ona saldırdı ve kafasına birkaç darbe vurdu.

Yunan Özel Kuvvetleri hızla olay yerine ulaştı.

Politikacı daha önce Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze'ye bağlı olan Avrupa'da yerleşik Gürcü suçlular için Tiflis'ten emir aldığını belirtmişti.

Saakashvili, “Yunanistan'a gelmemenin daha iyi olacağı konusunda uyarıldım ama gideceğim, beni iyi tanımıyorlar! Yunanistan'da buluşacağız. Ve sonra Gürcistan'da buluşuruz! "dedi.

Daha önce, 1 Ekim'de, bir Kiev restoranında bileyiciyle kimliği belirsiz bir kişinin Saakaşvili'ye saldırdığı bildirildi. Saldırgan salona girdi ve politikacıyı tehdit etmeye başladı, ancak adam kolluk kuvvetlerinin gelmesinden önce kaçmayı başardı.

Saakashvili tarafından kurulan muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket (UNM) partisi, onu Eylül ayında cumhuriyetin başbakanlığına aday gösterdi. 27 Ağustos'ta, 31 Ekim'de parlamento seçimlerinin yapılacağı Gürcistan'a dönmeyi planladığını duyurdu.

Saakashvili, Ocak 2004'ten Kasım 2013'e kadar Gürcistan'ın başkanıydı. 2013 yılında, devlet başkanının görev süresinin dolmasından birkaç gün önce ülkeyi terk etti. Bunun hemen ardından, kendisine karşı ikisi ceza almış dört ceza davası açıldı. Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı 11 yıl hapisle karşı karşıya. Aralık 2015'te Saakaşvili, Gürcistan vatandaşlığından mahrum edildi.

Kaynak: CentralAsia