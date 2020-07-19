Habarovsk'ta hükümet karşıtı mitingler Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin en büyüğü oldu

Rusya'nın Çin sınırı yakınındaki Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin ikinci büyük şehri Habarovsk ve Vladivostok'taki insanlar, bölgenin tutuklanan valisine destek olmak için tekrar yetkisiz eylemlere katıldı, 10 bin kişi toplandı, gelen birçok kişi Sergei Furgal'ın burada yargılanmasını istedi.

Habarovsk Bölgesi valisi Sergei Furgal, 9 Temmuz'da Soruşturma Komitesi ve FSB yetkilileri tarafından gözaltına alındı; 2000'lerde yerel bir suç grubunun faaliyetlerine katılmak ve cinayetleri düzenlemekle suçlanıyor. Tutuklanmasından hemen sonra Moskova'ya götürüldü. Moskova Basmanny Mahkemesi iki ay boyunca bölge başkanını tutukladı. Furgai mahkeme öncesi gözaltı merkezinde ve suçlu olduğunu kabul etmiyor.

11 Temmuz'dan bu yana, Habarovsk Bölgesi'nde Furgal valisini destekleyen yetkisiz mitingler düzenlendi. 8 gün üst üste mitinglaer devam etti.

Furgala, Rusya'nın Liberal Demokrat Partisi'ni temsil ediyor ve 2018 sonbaharında yapılan seçimlerde Birleşik Rusya'nın adayı Vyacheslav Shport'u yendi. Ayrıca, 2019 ilkbaharında Habarovsk Bölgesi yasama Duma'sında seçimler kazandı - 36 sandalyeden 30'u destekçilerine ait.

Bölge sakinlerinin ana protestoları "merkez" e, yani Moskova'ya yöneliktir. Bağımsız uzmanlara göre, 18 Temmuz'daki mitinge 30 bin kişi katıldı. Kommersant gazetesi muhabirine göre mitinge 50.000 kişi katıldı.

Kaynak: centralasia, www.dunyabulteni.net