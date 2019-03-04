Hindistan'da 3 gün mahsur kalan Kazaklar ülkesine döndü

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginlik nedeniyle havayolu seferlerinin durdurulması ile ülkelerine dönemeyen Kazaklar bu sabah Astana'ya ulaştı.

Kazak MFA resmi temsilcisi Aibek Smadiyarov yaptığı açıklamada sefer Hindistan'daki vatandaşlarının eve dönüş yaptığını bildirdi. Aibek Smadiyarov, “Bugün itibariyle, 28 Şubat, 1 Mart ve 2 Şubat tarihlerinde seyahat edemeyen tüm vatandaşlarımız ülkemize geri döndü. Air Astana bugünden itibaren normal modda uçuş yapmaya devam ediyor."

Ülkesine dönmek isteyen Kazak vatandaşlar pazar günü Air Astana havayolları tarafından Delhi'den alındı. 300'den fazla kişi arasında, 68'i Kazakistan vatandaşıdır. Bugün Delhi'den Astana ve Almatı'ya iki sefer daha düzenleniyor. Programa göre uçuyorlar. Aibek Smadiyarov, tek bir Kazakistanlı kimsenin tatilini vaktinden önce kesmemesini vurguladı.

1 Mart’ta, Kazakistan’ın Delhi Büyükelçisi Bulat Sarsenbayev, 304 yolcunun Kazakistan’dan Hindistan’dan yola çıkmayı beklediğini söylemişti. Air Astana uçuşları tüm uluslararası uçuşlar için Pakistan üzerinden hava sahasının kapatılması nedeniyle ertelendi veya iptal edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net