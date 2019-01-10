Hint Üniversitesi Özbekistan'da şube açtı

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev geçtiğimiz günlerde Taşkent'te Amiti Üniversitesi'nin açılmasıyla ilgili bir kararname imzaladı.

Yüksek ve Orta Özel Eğitim Bakanlığı basın servisine göre, üniversite, yazılım geliştiricileri ve bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları yönetimi uzmanları dahil olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alanında uzmanlar yetiştirecek.

Üniversitedeki eğitim süreci 2019/2020 öğretim yılında başladı.

Üniversite mezunları, Özbekistan'da tanınan Amity Üniversitesi'nden (Hindistan) diploma alacaklar.

Amity Üniversitesi, 150 binden fazla öğrencisi olan Hindistan'ın önde gelen özel bir üniversitesidir. Ana bina Noida şehrinde yer almakta olup ülkenin 11 şehrinde kampüsler, New York, Londra, Dubai, Singapur ve ayrıca Çin, Güney Afrika ve diğer ülkelerde şubeler bulunmaktadır.

Özbekistan Devleti'nin Hindistan'a yaptığı devlet ziyareti sırasında, ülkenin Taşkent'te açılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net