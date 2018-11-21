Hizb-ut Tahrir'in Özbekistan'daki eski liderinden istifa kararı

Özbekistan'da yasaklanan Hizb-ut Tahrir dini partisinin ilk liderlerinden biri olan Hafizullo Nasyrov, partinin üyeliğinden istifa ettiğini ilan etti.

1997-1999 yılları arasında “emir” olarak kabul edilen Hafizullo Nasyrov 16 Şubat 1999'da Taşkent'te meydana gelen bir dizi bombalı saldırısı ile ilgili olduğu iddiasıyla tutuklanarak 20 yıl hapis cezası aldı.

Khafizulla Nasyrov'un video mesajını Ozodlik haber sitesi'nde getiren kişinin ifadesine göre, “Nasyrov'un iştirakçilerine hitap”, bu yılın Kasım ayı başlarında kolluk kuvvetleri tarafından kaydedildi.

Özbekistan İçişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden biri, Khafizulla Nasyrov'un video mesajının “resmi kullanım için” Bakanlık yetkilileri tarafından kaydedildiğini bildirdi. Yetkili, "Bu videoyu dağıtma planlarına sahip olmadılar. Ancak, çalışanlardan birinin videoyu internette yayınladığı görülüyor," dedi.

Nasyrov'un akrabalarından biri, videodaki adamın Hafızullo Nasyrov olduğunu doğruladı. Video görüntüsünde konuşan Nasyrov partiden çekilme kararı ile ilgili, "Hizb-ut Tahrir'in bir din olmadığını bilmeme izin verin. Hizb'i terk etmek İslam'dan çıkmak gibi korkunç bir şey değil ya da mezhebin değiştirilmesi gibi tehlikeli bir şey değil ... Hizb-ut-Tahrir faaliyetlerinde, birçok dini öneriyi göz ardı ederek politik konulara daha fazla önem veriyor. . Siyasi meseleleri, her şeyden önce koyuyor. Dolayısıyla, bugün bu tür eylemlerin birçok soruna yol açtığı bir sır değildir. Birçok insanın kaderi konusunda çok sorumsuz olduğumu farkedince dehşete kapılmıştım, ki bu pek de onarılamaz sonuçlarla sonuçlandı, ”dedi.

“Eski emir” in akrabalarından biri, “Hafızullah Nasyrov’un ailesinin evini ziyaret eden Özbek hükümet yetkilileri, oğullarının sağlıklarının iyi olduğunu ve bu sonbaharda serbest bırakılabileceğini söyledi.”

Kaynak: www.dunyabulteni.net

