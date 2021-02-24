Hocalı Katliamı kurbanları Kırgızistan'da anıldı

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçiliğince bir otelin konferans salonunda düzenlenen anma programında, Hocalı Katliamını anlatan fotoğraflar ve tarih kitapları sergilendi.

Büyükelçilerin, akademisyenlerin, sivil toplum örgütü temsilcilerin, öğrencilerin ve iş insanlarının katıldığı programda, Hocalı'daki kurbanlar için saygı duruşunda bulunuldu ve katliamı anlatan "Hocalı" belgeseli sunuldu.

"Türkiye, Azerbaycan'a destek oldu"

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev, burada yaptığı konuşmada, Ermeni askeri güçlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın 7 bin nüfuslu Hocalı kentinde "soykırım" yaptığını hatırlatarak “Bu felaket, sadece Azerbaycan halkına değil, tüm insanlığa yönelik en büyük suçlardan biridir. Azerbaycan 44 gün süren savaşın ardından muhteşem zafer kazandı, 30 yıl aradan sonra topraklarımız işgalden kurtuldu. Ermeni şovenistlerin vahşeti hafızamızdan asla silinmeyecektir. Hocalı'daki kurbanlarımızı her zaman anmaya devam edeceğiz.” dedi.

Orucev, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'daki topraklarının işgalden kurtarılması için yürütülen operasyon öncesinde ve sırasında Türkiye'nin desteğine işaret ederek “Türkiye, Dağlık Karabağ Savaşı öncesinde ve sırasında Azerbaycan'a manevi, siyasi ve diplomatik olarak destek verdi. Türkiye, sadece Azerbaycan’a destek vermedi, Türkiye 'adaleti' destekledi. Biz de bunun için kardeş Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bize destek olan diğer ülkelere de minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Hocalı'da savunmasız insanların katledildiklerini ifade eden Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ise “Şanlı Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’ı azat etmiştir. Bugün itibarıyla Karabağ toprakları azattır. Önümüzde yeniden imar aşaması var. Türkiye, imar konusunda Azerbaycan’a destek verecektir.” diye konuştu.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da "Tarihte Erzurum, Ardahan, Kars ve Iğdır’da da aynı soykırımı ve katliamı (yaptıklarını) bildikleri Ermenilerinin, Dağlık Karabağ’ın 2020’de tekrar bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte, 1917 yılından beri temel hedefleri olan Büyük Ermenistan hayalinin tarihin karanlık sayfasına gömülmüştür.” ifadesini kullandı.

Ermeni güçleri, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kentinde yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katletmişti. Silahlı baskında, 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 1275 kişi rehin alınmıştı.​​​​​​​

AA

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 17:50