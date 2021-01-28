İnancı için müziği bırakan sanatçı cumhurbaşkanı adayı oldu

Kariyerini noktalayan Özbek şarkıcı Jahongir Otajonov, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Özbekistan'da yayın yapan Fe. adlı haber sitesinde yer alan habere göre; Otajonov, "Sevgili arkadaşlar! Bugün internette, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık çalışmalarının bu yıl Mart ayında başlayacağını öğrendim. Bunu daha önce konuşmalarımda şaka olarak söylemiştim. Ama her şakada bazı gerçekler var. Şimdi açıkça cumhurbaşkanı olmayı planladığımı beyan ediyorum. Umarım ben olurum” dedi.

Otajonov, mesajı Instagram sayfasında yayınladığı bir videoda paylaştı ve 100 binin üzerinde görüntü elde etti. Aynı zamanda mevcut devlet başkanına herhangi bir iddiası olmadığını vurguladı.

Özbekistan cumhurbaşkanlığı adayları yalnızca siyasi partiler tarafından aday gösterilebildiği için Otajonov "Gerekirse bir parti oluşturacağım. Vaktim yoksa, bir dahaki sefere kesinlikle olacağım” şeklinde konuştu.

İslami hassasiyeti sebebiyle müziği bıraktı

Geçen yıl 10 Aralık'ta Jakhongir Otajonov, İslami hassaiyetleri sebebiyle bir sanatçı olarak kariyerine son verdiğini söylediği bir video mesajı yayınladı. Ozodlik'e göre , bu video mesajının yayınlanmasının ardından, şarkıları Jakhongir Otajonov'un sosyal ağlardaki sayfalarından kaldırıldı.

Dünya Bülteni