İsrailli firma Özbekistan'a tesis kuruyor

İsrail şirketi Levia Group, Özbekistan'ın Andijan bölgesinde yılda 14 bin ton et üretimi kapasitesine sahip kümes hayvanı tesisi kuracak.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bu yıl mayıs ayında İsrail'den gelen uzmanlar, fabrikanın önerilen yeri konusunda kendilerini tanımak için Andijan bölgesine gitti. Yolculuk sırasında Levia Group temsilcileri, inşaat için bir arsa taslağını inceledi ve onayladı.

Ziyaret sırasında, seçilen siteyi ayırma olasılığı hakkında da onay alındı ​​ve aynı zamanda proje yerel makamlara sunuldu.

Görüşmeler sonrasında, birlikte İsrail firması Levia Grubu ve HC "Uzbekozikovkatholding" ile, bir ortak girişim kanatlı eti kurulmasına ilişkin bir mutabakat anlaşması imzalandı. İnşaatın ön maliyeti 46 milyon dolar olacak.

Kaynak: www.dunyabulteni.net