İtalya'ya Kırgızistan Konsolosluğu talebi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov 14 Mart'ta büyükelçilerle birlikte yaptığı toplantıda, "Yurtdışındaki yurttaşlarımız, Kırgızistan'ı, nasıl yardım edeceklerini, yatırımları nasıl çekeceklerini düşünüyor, ancak onları desteklemiyoruz" dedi.

Jeenbekov konuşmasında, “İnsanlar bizim en değerli kaynağımız. Yurtdışındaki vatandaşlarımız ile yapacağımız girişimler ile onlarla çalışırsak yatırım getirebiliriz. Biz yurttaşlarla işbirliği yapmaya çalışmıyoruz ” özeleştirisi yaptı.

Devlet makamlarını köylerin kalkınmasında yurtdışında yaşayan vatandaşları çekmek için fırsatları tam anlamıyla kullanmaya çağırdı.

“Dün İtalya Büyükelçisi ile tanıştım. Orada 5 bin Kırgız yaşıyor. Orada bir konsolosluk açmalıyız, vatandaşlarımıza destek olacak bir ofis. Bürokrasiyi durdurarak kendi koşullarını yaratırsak, yatırımları artacaktır”dedi.

“Ülkenin diplomatik kurumları, yabancı ülkelerde yaşayan, okuyan ve çalışan vatandaşlarımız için güvenilir bir destek olmalıdır. Bunun yanında, yurtdışında zor durumda olan vatandaşlarla ilgili kiminle görüşebilirsin? Bu nedenle elçiliklerin ve konsoloslukların kapıları gece gündüz açık olmalı ve çalışanlar temyiz başvurusuna derhal yanıt vermeli ve çıkarlarını korumalılar. ” dedi.

Cumhurbaşkanı Jeenbekov, yurtdışındaki vatandaşların haklarını en üst seviyede korumak için çalışma yapma görevini üstlendi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

