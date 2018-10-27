Japonya'dan Afgan-Tacik sınırına inşaat

Japonya, Afganistan - Tacikistan sınırına inşa ettiği Langar kontrol noktasını sınır muhafızlarına ve Tacikistan Gümrük Hizmetlerine devretti.

Devir teslim töreni 25 Ekim'de Gorno-Badakhshan Özerk Bölgesi'nin İşkashim bölgesinde gerçekleşti.

Tacikistan'daki Japonya Büyükelçisi, Sınır Askerleri Komutanı Rajabali Rahmonali, Gümrük Servisi Izatullo Hurmatzoda Genel Başkan Yardımcısı ve Tacikistan Ken Inoue'deki Japonya İşbirliği Ajansı (JICA) Başkan Yardımcısı Jan Hadzime Kitaoka da törene katıldı.

1.38 milyon dolara inşa edilen kontrol noktası, ana idari bina, su kaynağı ve kanalizasyon sistemleri, depolama tesisleri ve genişletilmiş denetim bölgesi olan kışlalardan oluşuyor.

Kontrol noktası, Japonya hükümetinin “Tacikistan ve Afganistan arasındaki sınırın etkili yönetimi yoluyla sınır ötesi işbirliğini teşvik etme projesi” JICA aracılığıyla hibe projesi çerçevesinde inşa edildi. Proje, UNDP tarafından Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net