Japonya'dan Türkmenistan'a benzin üretim tesisi

Türkmenistan'da bazı üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Japonya'ya çalışma ziyaretinde bulunarak, ülkenin iş yapılarının temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdi.

Bugün Türkmenistan basınında yer alan haberlere göre, müzakerelerde umut verici işbirliği alanları belirlendi. Petrol ve gaz endüstrisinde uzmanlaşmış firmalar, Türkmen pazarında bulunmaya ilgi duyduklarını ifade etti.

Japon şirketleri doğalgazın işlenmesi ve Kiyanly'deki bir polimer kuruluşunun ikinci aşamasını uygulamak için benzin üretimi için Ovadandepe'de bir başka tesis kurmayı teklif ediyorlar.



Kaynak: www.dunyabulteni.net