Karl Marx Moğolistan'da dolaşıma giriyor

Moğolistan Merkez Bankası, devrimciler serisinde yayınlanan 1000 Tugrikli Karl Marx'ın gümüş hatıra parasını çıkaracak .

oncoins web sitesine göre 2019 yılında, Moğolistan Merkez Bankası (Moğolbank), 1000 Tugrik Karl Marx'a gümüş hatıra parası basacak.

Madeni para, Coin Invest Trust'ın tesislerinde Mongolbank'ın talimatları üzerine basıldı ve Devrimciler dizisinde yayınlandı. Bu serinin paraları 2014 yılından beri ülkede üretilmektedir.



Madeni para, bir Alman filozof, sosyolog, ekonomist, yazar, şair, siyasi gazeteci ve halk figürü olan Karl Marx'a (5 Mayıs 1818 - 14 Mart 1883) adanmıştır.

Karl Marx, Friedrich Engels ile birlikte Komünist Partinin Manifestosunu (1848) yazdı. Karl Marx politik ekonomi üzerine yazılmış klasik bilimsel çalışmanın yazarıdır “Capital. Politik ekonominin eleştirisi ”(1867).

Daha önce “Devrimciler” serisinde şu paralar basıldı:

- 1000 Tugrik Che Guevara (gümüş) ve 1000 Tugrik Che Guevara (altın);

- 1000 tugrik Fidel Castro (gümüş) ve 1000 tugrik Fidel Castro (altın);

- 1000 MNT Cengiz Han (gümüş) ve 1000 MNT Cengiz Han (altın).

Kaynak: www.dunyabulteni.net