Kartal avcısı genç kız en büyük ödülü aldı

Cuma günü Moğolistan Devlet Başkanı Khaltmaa Battulga, dünyaca ünlü kartal avcısı Aisholpan (Ayşolpan) Nurgaiv'e ülkedeki en yüksek devlet onurlarından biri olan Polar Star Emri ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı basın ofisinden verilen bilgiye göre, 17 yaşındaki etnik Kazak'a uluslararası alanda kartal avcılık geleneğinin devam etmesindeki katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Aisholpan 13 yaşındayken, kartalla avlanma hobisi ile popüler oldu. Babası tarafından geleneksel bir erkek yetişme tarzı olan at sırtında kartal avlanmak için eğitildi.

İsrailli fotoğrafçı Asher Svidensky, kızı 2013'te ilk keşfeden oldu ve kartal avcısının fotoğraflarını yayınladı. Bu fotoğraflardan ilham alan İngiliz Yönetmen Otto Bell, Aisholpan'ın kartalıyla birlikte oynadığı "The Eagle Huntress" adlı bir belgesel çekti. Kartal avcısı aynı zamanda, 2017 yılında Asya Oyun Dünyası'nın, dünyanın ve Asya'nın geleceği için dönüştürücü ve olumlu bir fark yaratanları kabul eden ödüllerini alan alıcılardan biriydi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net