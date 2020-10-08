Katar Kızılayı, Moğolistan'daki savunmasız ailelere ev sağlıyor

Katar Kızılay Derneği (QRCS), pandemi nedeniyle kısıtlamalardan etkilenen savunmasız aileleri desteklemek için Moğolistan'da bir Covid-19 müdahale projesi uyguladı.

Gulf Times'a göre, Moğol Kızılhaç Derneği ile birlikte yürütülen proje, 22 ülkede koronavirüsle mücadele çabalarını destekleyen büyük ölçekli bir programın parçası.



20.000 $ 'lık proje, gelir yetersizliği nedeniyle evlerini kaybeden yoksul ailelere izolasyon ve önlemlerle barınma ve gıda dışı malzemeler sağlıyor.

Yararlanıcılar, Moğolistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından seçildi.

İlerleme raporlarına göre, geleneksel ERT'ler veya yurtlar ve ev eşyaları açık ihale ile temin edilmiş ve açıklanan şartnamelere uygun olarak teslim edilmiştir.

Ulan Batur, Sukhbaatar ve Khentiy aimags şehri dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde projeden toplam 28 aile veya yaklaşık 200 kişi faydalandı.

Uygun yararlanıcılar, engelli üyeleri olan savunmasız haneleri, yalnız yaşlıları, dörtten fazla çocuğu olan savunmasız haneleri ve ikiden fazla çocuğu olan bekar anneleri içerir.

Altı kıtada 22 ülkede Ulusal Dernekleri desteklemeye yönelik QRCS girişimi, toplam 2.236.827 Katar riyali bütçesiyle 320.000 kişiyi virüsten korumayı hedefliyor.Bu ülkeler; Filistin, Afganistan, Pakistan, Nepal, Tacikistan, Moğolistan, Laos, Vanuatu, Etiyopya, Çad, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili, Mali, Sierra Leone, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Venezuela, El Salvador, Peru ve Panama

Kaynak: CentralAsia