Katar ve Kazakistan arasında yeni kargo uçuşu başlatıldı

Qatar Airways Cargo'nun ilk kargo uçuşu Almatı Uluslararası Havalimanı'na indi.

Havaalanının basın servisi Boeing 777-200’ün ilaç, yedek parça ve elektronik eşya temin ettiğini söyledi. İlk aşamada, Doha-Almatı uçuşu haftada iki kez gerçekleştirilecek.

Mesajda, "Doha ve Almatı'yı birbirine bağlayan yeni uçuş, Almatı Uluslararası Havaalanı'na en iyi uluslararası kargo taşımacılığı deneyimini benimseme fırsatı verecek ve havaalanının bölgesel bir lojistik merkezi olarak gelişmesinde önemli bir adım olacak" denildi.

Qatar Airways Cargo, Doha'da sadece Kazak mallarını değil aynı zamanda komşu bölgelerden de teslimat yapmayı planlıyor. Ayrıca, yeni uçuş Katar ve Kazakistan arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Havalimanının basın servisi "Dünyanın en büyük GSYİH'sına sahip en ekonomik gelişmiş ülkelerden biri ve en büyük petrol ihracatçısı Katar, Kazakistan'dan gıda ürünleri, özellikle un, tahıl, et vb. İthal etmekle ilgileniyor." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net