Kazak masalının bir parçası Kervansaray projesi hayat geçiyor

Kazakistan'ın Dev Kervansaray projesi Türk iş insanları tarafından hayata geçiriliyor.

Türk Dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan'da inşa edilen Kervansaray, Kazakistan tarihinden esinlenerek yapıldı.

Proje temsilcisi Orkide Uraz, "Burası bir otel, eğlence merkezi, alışveriş merkezi değil. Burası Kazak masalının parçası olmak için oluşturulmuş bir yer" dedi.

Tulpardan Zümrüdüankaya kadar

20 hektarlık alan üzerinde bulunan Kervansaray, Hoca Ahmet Yesevi Türbesiyle de bütünleştirildi.

Masallarda yer alan Tulpardan Zümrüdüanka kuşuna kadar pek çok figürü burada bir arada görmek mümkün.

Büyük İpek Yolu üzerinde bulunan Kervansaray'ın inşaatı 2020 yılında başladı. Orta Asya’da benzeri olmayan deneyim merkezinin Nisan ayı içerisinde ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Kaynak: TRT HABER