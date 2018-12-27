Kazak polis memurları yeniden yeterlilik testine tabi tutulacak

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in polis memurlarının yeterliliklerinin yeniden test edilmesini öngören kararnameyi onayladığını açıkladı.

Taslağa göre, 1 Temmuz 2019'dan önce tamamlanması gereken bu tedbir Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanının başkanlık ettiği komisyon tarafından yapılacak.

Komisyonun görevleri şu şekilde belirlendi:

Yeterlilik testine tabi tutulacak olanlar;

- Yerel Polis Komiteleri ve Göç Servisi Başkanları ve onların vekilleri

- Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı merkez bürosunun başkanları ve onların vekilleri

- Bölgelerin, başkentin, büyük şehirlerin polis dairelerinin başkanları ve bunların vekilleri

- Almata, Karaganda, Kostanay Polis Akademileri Başkanlarını, Aktobe Hukuk Enstitüsü, İçişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi (Çimkent) başkanları ve bunların vekilleri;

- Kazakistan Cumhuriyeti içişleri organlarının merkezi denetleme komisyonu adayları

- Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın uluslararası kuruluşlardaki ve dış ülkelerin içişleri bakanlıklarındaki temsilcileri

Bu yanında Komisyon İçişleri organları polis memurlarının olağanüstü yeniden değerleme test organizasyonu ve koordinasyonunu yönetecek.

Yeniden değerleme testinden muaf olanlar ise şu şekilde:

- Hamilelik ve ebeveynlik izninde olan kadın polis görevlileri.

- Mastera ve doktora yapan polis görevlileri. Onlar hizmete başladıklarından sonra test edilecekler.

Polis görevlileri olağanüstü yeniden değerleme testi hakkında en geç bir ay öncesinden haberdar edilmelidir. Teste girecek olan görevlinin şefi en geç 10 gün önce onun görev tanımı belgesini hazırlayacak ve kendisine bu konuda bilgi vericek.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2018, 12:34