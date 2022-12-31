Kazakistan 2023'e girdi

Kazakistan, Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de, 2023'e "merhaba" dedi.

Yeni yıl, başkent Astana'da rengarenk havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Havai fişek gösterilerini Astana sakinleri, donmuş Yesil Nehri'nin üzerinde izledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede saatler 00.00'ı gösterdiğinde ulusal televizyon kanalları aracılığıyla görüntülü tebrik mesajı yayımladı.

Tokayev, 2022'nin ülkesi için hem zor hem kökünden değişimlerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirterek "Devletimizi güçlendirerek yenilenme yoluna girdik. Ülke genelinde referandum gerçekleştirdik ve yeni Anayasamızı kabul ettik." dedi.

Yeni yılda halkın refahını yükseltmeye yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydeden Tokayev, "Yeni yılda kaliteli ulaşım yolları, uygun fiyata konutlar, modern okullar ve hastaneler inşa etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tokayev, geçen yılın tüm zorluklarına rağmen 2023'e iyimser baktıklarını aktardı.