Kazakistan Çin'deki etnik Kazakların durumunu görüştü

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Çin'in Kazakistan Büyükelçisi Zhang Xiao ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili siyasi ilişkilerin, ticaretin, ekonomik, kültürel ve insani yardımın güncel konuların yanısıra, Kazakistan ve Çin arasındaki güvenlik konuları ve beklentiler görüşüldü.

K.Abdrakhmanov yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın en büyük dış ticaret ortağı olan Çin'in ülkeden aldığı tarım ürünlerin yelpazesinin genişlertilmesinin görüşüldüğünü belirtti.

Görüşmede ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Kazak diasporasının Kazakistan ve Çin arasında yaşayan bir tür “dostluk köprüsü” olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, etnik Kazakların haklarının ve çıkarlarının XUAR (Sincan Uygur Özerk Bölgesi - Doğu Türkistan)'da korunmasına ilişkin sorunların, karşılıklı güven, iyi komşuluk, saygı ve üst düzey stratejik ortaklık ruhu temelinde olumlu bir şekilde çözüleceği kabul edildi.

Bakan Abdrakhmanov, Kazakistan vatandaşları için Çin'in bireysel, ticari ve turistik vizelerinin verilmesinin hızlı bir şekilde yeniden başlatılması yönündeki umudunu dile getirdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net