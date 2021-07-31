Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan’a mesaj
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye’de son günlerde çıkan orman yangınları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj yolladı.
Orta Asya 31.07.2021, 17:35 31.07.2021, 17:40
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Berik Uali tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, mesajında, Türkiye’de daha önce benzeri görülmemiş ve ülke ekonomisi, turizmi ve vatandaşların refahını kötü etkileyen orman yangınlarından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.
Kazakistan’ın kardeş Türk halkına insani yardım göstermeye hazır olduğunu kaydeden Tokayev, Erdoğan’a afetle mücadelede başarılar diledi.
Kaynak: AA
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