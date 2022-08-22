Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Erdoğan'a taziye

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gaziantep ve Mardin’in Derik ilçesindeki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Tokayev, mesajında, “Bu zor günlerde acınızı paylaşarak, tüm Kazakistan halkı ve kendi adıma sizlere ve sevdiklerini kaybeden aileler ile kardeş Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.