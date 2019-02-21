Kazakistan'da Aral Gölü toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Aral bölgesinde ekonomik, çevresel ve sosyal konularla ilgili yasal düzenlemelerin" ele alındığı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Kazakistan Meclis binasında yapılan etkinliğe milletvekilleri ile devlet kurumlarının ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldı.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Sabit Nurlıbay, toplantıda yaptığı konuşmada, Aral Gölü'nün kurumasıyla yılda milyonlarca ton tuzun etrafa yayılarak bölgeye zarar verdiğini söyledi.

Gölün kurumasının olumsuz sonuçlarının giderilmesi için sınır ülkelerle varılan anlaşmalar çerçevesinde çalışmalar yaptıklarına işaret eden Nurlıbay, Kazakistan ile Özbekistan arasında çevrenin korunmasına ilişkin imzalanan anlaşma çerçevesinde ilk komisyon toplantısının geçen yıl Taşkent'te yapıldığını aktardı.

Nurlıbay, "Anlaşma çerçevesinde Seyhun nehrindeki suyun kalitesini ortak izleyeceğiz. Gelecek ay laboratuvarlarımız Çimkent'te ortak faaliyetler yapacak." dedi.

Dünyanın büyük göllerinden olan Aral, Sovyetler Birliği döneminde suyun plansız kullanılması sonucu yüzde 90 kuruyarak, Büyük ve Küçük Aral gibi gölcüklere ayrılmıştı.

Kazakistan'ın teklifi üzerine 1993 yılında Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan tarafından Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu kurulmuştu.

Kaynak: AA