Kazakistan'da boşanma sayısını azaltma mücadelesi

Kazakistan'da her yı ortalama beş evlilikten üçü boşanma ile sonuçlanıyor. Bu ülkede son 10 yılda yarım milyon ailenin boşanarak dağıldığı anlamına geliyor. Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev bu alandaki durumu “kritik” olarak nitelendirmiş ve yetkililerden boşanmaları azaltmak için tedbir almalarını istemişti. Kazak yetkililer devlet başkanının bu emrini yerine getirmeyi gelecek yıl başlayacaklar.

Bu amaçla bir yasa tasarısı hazırlandı ve 2023 yılında, ülkede boşanmaların sayısının yüzde 30 oranında azaltılması planlanıyor.

Sosyal Kalkınma Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan belgeye göre, Kazakistan genelinde "aile eğitimi ve aile desteği" merkezleri açılacak. Evlenme başvurusu gönderildiği andan itibaren insanlarla eğitici konuşmalar yapılacaktır.

Kazakistan'ın sosyal kalkınma bakanı Darkhan Kaletayev yaptığı açıklamada, “Öncelikle yeni evlenmek isteyenlerle çalışmamız gerekiyor. Evlenmeden önce, evliliğin kolay bir iş olmadığını insanlara anlatmanız gerekir” dedi.

Bakanlığın planları arasında ülkenin "en iyi ailesini" ortaya çıkaracak çeşitli yarışmalar, mutlu bir evlilik hakkındaki anketler ve "mutluluk derecesi" nin derlenmesi yer alıyor. Devlet ayrıca vatandaşlara pozitif aile ilişkileri kalıplarını teşvik etmeyi planlıyor.

Ancak Kaletayev'a göre, aileyi koruma programı “düzenleme ve hukuki yönden geliştirilmesi lazım.

Boşanmaların nedeni ekonomik

Yetkililerin yanında diğer mesleklerden insanlar da bu programa katılmaya hazır durumda. Psikolog Liman Koyshieva, evlenmek isteyen herkesin uyumluluk testlerini geçmesi gerektiğine inanıyor.

Yetkililer, “yeni evlilerle çalışmanın” gerekli olduğuna inanırken, Kazakistan'daki genç aileler çoğunlukla kendilerine daire temin etmeyi ve onlara maddi yardımda bulunmalarını istiyorlar. Yani finansal nedenler, evliliğin ayrılmasının temel nedenleri olarak adlandırılıyor.

Kazakistan'daki genç ailelerin yüzde 70'inden fazlası, konut ile ilgili zorluklar yaşadıklarını ve yüzde 60'ının düzenli finansal zorluklar yaşadıklarını itiraf etmektedir.

Kazakistan sokaklarında da yapılan anketlerde insanlar aynı sebepleri boşanma nedenleri olarak açıklıyorlar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net