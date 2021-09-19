Kazakistan'da dublaj sorunu çözülüyor

Kazakistan'da, yabancı filmlerin Kazak diline çevrilerek dublaj yapılması zorunlu oluyor. Sinematografi Yasası’nda yapılacak değişiklikle Kazak dilinin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kazakistan, film sektöründe önemli bir değişiklik için ilk adımı attı. Sinematografi yasasında değişikliğe gitme kararı aldı.

Bu kararla ülkede yayınlanan filmlerin Kazak dilinde dublajlarının yapılması zorunlu hale getirilecek.

Yabancı filmlere dublaj zorunluluğu

Böylece farklı dillerde izlenilen filmler Kazak dilinde dublajla seyirciyle buluşacak. Ayrıca, dublajda doğru telaffuzu sağlamak için uygun standartlar belirlenecek.



Yeni yasa değişikliği ile Kazak dilinin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.



Kazakistan Hükümeti, yasayı ekim ayında değerlendirecek ve aralık ayında Parlamento Meclisine sunacak. Yasanın 2022'de kabul edilmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber