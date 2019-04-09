Kazakistan'da erken seçim duyurusu yapıldı

Kazakistan’da 20 Mart günü parlamento ortak oturumunda yemin ederek görevi Kazakistan’ın kurucu ve ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den devralan Kasım Jomart(Cömert) Tokayev, bugün halka seslenerek 9 Haziran 2019’da erken başkanlık seçimlerini yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

Tokayev söz konusu ulusa sesleniş konuşmasında, bu kararı kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ve Parlamento Başkanı ile iştişare ederek aldığını belirterek, “Kazakistan demokratik bir ülkedir ve devlet başkanını halk seçer” değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in yetkilerini devrettiği Tokayev’in normal şartlarda 2020’ye kadar görev süresi devam ediyordu.

Kaynak: QHA