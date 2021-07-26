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Kazakistan'da faizler yükseldi

Kazakistan Ulusal Bankasının politika faiz oranını yüzde 9’dan yüzde 9,25’e çıkarmaya karar verdiği aktarıldı.

Orta Asya 26.07.2021, 16:20
Kazakistan'da faizler yükseldi

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, faiz oranı artışında enflasyondaki yükselişin etkili olduğu belirtildi.

Tüketici fiyat artışlarının bankanın enflasyon tahminlerinin üzerinde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Enflasyon riskleri nedeniyle faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 9,25’e artırılması kararı alındı. Ekonomideki riskler devam ederse Ulusal Banka, bu durumu telafi edecek şekilde yönetmeyi sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Ülkede, haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 7,2’den yüzde 7,9’a yükselmişti.

AA

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#Kazakistan
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