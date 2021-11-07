Kazakistan'da grizu patlaması: 6 işçi öldü
Karagandı eyaletindeki madende meydana gelen grizu patlamasında 6 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Orta Asya 07.11.2021, 10:45
Eyalet Valisi Jenis Kasımbek, yaptığı açıklamada, yerel saatle 8.30’da ArcelorMittal Temirtau şirketine bağlı Abayskaya madeninde grizu patlaması meydana geldiğini belirtti.
Açıklamada, "Olay anında yer altında bulunan toplam 64 işçinin 52'si sağ salim yüzeye çıkartıldı ancak 6 işçimiz hayatını kaybetti. Durumları ağır 2 kişi de hastaneye kaldırıldı." bilgisi verildi.
Kazakistan İçişleri Bakanı Yuryi İlyin başkanlığındaki heyetin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.
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