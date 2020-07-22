Kazakistan'da hırsız soyduğu bir evde uyuyakaldı

Kazakistan Zharma bölgesi polisleri olağandışı bir hırsızlık olayı ile karşılaştı.

Hırsız soyduğu bir evden ayrılırken gözaltına alındı. İtiraz edilemez kanıtların ağırlığı altında 54 yaşındaki şüpheli suçunu itiraf etti.



DP EKR başkanı Sagat Madiyev, “Sarhoş olan bir adam, önceden ev sahiplerinin olmadığını bildiği özel bir eve girdi. 8.000 tenge değerindeki gıda ürünlerini çaldı. Plastik bir torbaya yasadışı olarak tahsis edilen her şeyi toplayan sarhoş hırsız, suç mahallinde uyuyakaldı. Sabah çalınan şeylerle sokağa çıktı ve onu Zharma bölgesinin polis departmanına götüren polis memurları tarafından gözaltına alındı, ”diyor.

DP'nin basın servisine göre, adam daha önce benzer bir suçtan yargılanmıştı.

Bu gerçek, Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 188. Maddesinin 3. bölümünde (bir konut binasına yasadışı girişle işlenen hırsızlık) öngörülen ceza gerektiren bir suçtan ötürü yargılama öncesi soruşturmanın Birleşik Kaydı'na kaydedilmiştir.

Kaynak: centralasia

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 14:18