Kazakistan'da idam cezası kaldırıldı

Kazakistan, ülkede ölüm cezasının kaldırılmasını amaçlayan Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol’e dahil oldu. Ülkede son idam kararının 2016 yılında alındığı biliniyordu.

Kazakistan’ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kayrat Umarov, ülkede idamın kaldırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşmenin Ek İkinci İhtiyari Protokolü’nü imzaladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından, 24 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklamada, idam cezasının kaldırılmasına ilişkin uluslararası protokole katılma kararının aynı gün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu’nda dile getirildiği ifade edildi.

KAZAKİSTAN’DAN İDAM CEZASINI KALDIRMA KARARI



Açıklamada, “Söz konusu uluslararası belgenin imzalanması, ölüm cezasının kapsamının kademeli olarak daraltılmasına ve ceza mevzuatının insanileştirilmesi giden yolun devamı niteliğindedir. Kazakistan Cumhuriyeti’nde ölüm cezasının uygulanması, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 2003 yılında ilgili moratoryumu yürürlüğe koyması ile tamamen askıya alınmıştı.” ifadelerine yer verildi.

Kazakistan’da, bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkede toplamda 536 idam cezası verildi. En son 2016 yılında idam kararı alınmıştı. 2016 yılının Temmuz ayında Almatı’da terör saldırısı gerçekleştiren Ruslan Kulekbayev, idama mahkum edilmişti. 27 yaşındaki Kulekbayev, 18 Temmuz’da Almatı’da Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı düzenlemiş ve saldırıda sekizi polis, ikisi sivil olmak üzere, on kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: qha