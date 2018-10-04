Kazakistan'da köyler internetle buluşuyor

Kazakistan Enformasyon Bakan Yardımcısı Darın Tuyakov, başkent Astana'daki Kazmedia binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kazaktelekom şirketinin yanı sıra iki özel şirketle kırsal kesimlere geniş bant internet imkanının sağlanmasına ilişkin kamu özel ortaklık anlaşması imzaladı.

İmza töreninin ardından konuşan Tuyakov, projenin "Dijital İpek Yolu" programı çerçevesinde yapıldığını ve anlaşmanın 2020'ye kadar 4 milyon 8 bin kişinin yaşadığı bin 200 köye geniş bant internet erişiminin sağlanmasını öngördüğünü bildirdi.

Fiber optik iletişim hatlarının uzunluğunun 20 bin kilometreyi bulacağını kaydeden Tuyakov, "İnşaat 3 aşamadan oluşuyor. Bu projeyi hayata geçmekle şehirlerle köyler arasındaki dijital eşitsizliği ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net