Kazakistan'da Latin alfabeli eğitim başladı

Kazakistan’da Astana’daki 5 okul ve 3 meslek yüksekokulu Kazak dili eğitimini latin alfabesinde vermeye başladı.

Devlet tarafından finanse edilen pilot okullarından birinin müdürü Ernour Omarkhanov, "Çocuklar dili anlıyor ve biraz da İngilizce biliyorlar, latin harflerine çok çabuk uyum sağlayacaklar. Yaptığımız çalışmalara göre yeni alfabenin okul ödevlerine ayrılan süreyi de kısalttığını görüyoruz" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in talimatı ile ülke kiril alfabesinden latin alfabesine geçiriliyor. Kazakistan yönetimi 2025 yılına kadar tamamen latin alfabesine geçmeyi hedefliyor.

42 harften oluşan ve yaklaşık 80 yıldır kullanılan Kazakça Kiril alfabesini bırakmaya hazırlanan ülke latin alfabesine geçişle birlikte 32 harf kullanacak.

Nazarbayev söz konusu reformun ülkeyi modernleştirmeyi, yabancı dil öğrenimini ve internet kullanımını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtmişti.

Kaynak: QHA