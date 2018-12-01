Kazakistan'da mahkemelerin yükünü internet alacak

Kazakistan Yasal İstatistikler ve Özel Hesaplar Komitesi 2019'dan itibaren orta dereceli, 2020'den itibaren ise ağır suçlar davalarının elektronik formatta araştırmaya başlayacağı bildirildi.

Ülkede 2025 yılına kadar cezai yargılamaların tamamen internet ortamında elektronik formatta yapılması planlanıyor.

Kazakistan Başsavcılığı bu projeyi uygulamak için 2017 yılında “Yargılama Sonrası Soruşturmaların Birleştirilmiş Kaydı” sistemini yürürlüğe koydu ve yeni bir elektronik ceza davası modülünü geliştirdi.

bnews.kz'de yer alan habere göre, ceza hukuku alanında elektronik formatın uygulanması ceza davası katılımcıları arasındaki ilişkilerin şeffaflığını sağlamayı, malzemelerin tahrifat riskini azaltmayı, soruşturma süresini ve bütçe

maliyetlerini azaltmayı sağlayacak.

Örneğin, Kamu Sektörü, internet portalı aracılığıyla katılımcıları ceza sürecinde başvuruları yapabilirler, şikayetler ve dilekçeler gönderebilir, ceza davasının materyallerini inceleyebilirler.

Ocak 2018'den bu yana, polis ve ekonomik soruşturma hizmetleri, kasıtlı olmayan ve küçük suçları elektronik formatta görmeye başlamıştı.

Yasal İstatistikler ve Özel Hesaplar Komitesi, gelecek yıldan itibaren orta dereceli, 2020'den itibaren ise ağır suç davalarını elektronik yöntemle soruşturmaya başlamayı planlandığını belirtti.

Şu ana kadar toplamda 16 bin 288 ceza davası elektronik formatta araştırıldı, bu da toplam soruşturma sayısının yüzde 4,4'ünü oluşturuyor. Bunlardan 4 bin 895 dava mahkemeye gönderildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net