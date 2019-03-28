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Kazakistan'da Mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları durduruldu

Kazakistan'da 13 askerin öldüğü helikopter kazasının nedeni tespit edilene kadar Mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları durduruldu

Kazakistan'da Mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları durduruldu

Kazakistan'da 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra Mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları geçici olarak durduruldu.  

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in talimatıyla 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni tespit edilene kadar Mi 8 tipi helikopterlerin uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi 8 tipi helikopter, Kızılorda eyaletinde düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı. Helikopterin zorlu iklim şartlarında uçuş yaptığı belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 14:55
Kazakistan'da askeri helikopter düştü: 13 ölü

Kazakistan'da askeri helikopter düştü: 13 ölü
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