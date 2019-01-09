Kazakistan'da mobil diş hekimi programı

Kazakistan’daki çocukların neredeyse yüzde 80'inin dişlerinin çürük olması üzerine bakanlar yeni bir proje başlatıcak.

Kazakistan’da Milletvekili Darkhan Munbay Sağlık Bakanlığı'na okullar ve okul öncesi eğitim kurumlar için mobil dişhekimliği hizmeti veren bir program geliştirmesini önerdi.

9 Ocak'ta mecliste bir konuşma yapan Munbay, şu anda 800'den fazla öğrencisi olan okullarda dişhekimi odası bulunduğunu, bu da ülkedeki okul sayısının yalnızca üçte biri demek olduğuna dikkat çekti. Kazak milletvekili istatistiklere göre, ülkedeki çocukların yüzde 76'sında diş çürüğü olduğunu, bazı bölgelerde bu rakamın yüzde 98'e ulaştığını hatırlattı.

“Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine göre, 2020 yılına kadar diş çürüğü olan çocukların oranı yüzde 20'den fazla olmaması gerekiyor.

Ülkede şu anki mevcut dişhekimliği ofislerinde yeterli doktor ve cihazlar bulunmuyor. Astana'da, yalnızca altı okulda bu tür diş ofisleri tam olarak işlev görüyor. Bakan Munbay, "Uzak kırsal bölgelerdeki okullar ve okul öncesi kurumlarda durum iyi değildir” dedi.

Munbay’a göre, hekimler çocukları tedavi ederken sıkça diş çekmeye yöneliyorlar. Neticede kırsal kesimlerdeki 35-44 yaşlarında olanların yüzde 40'ının dişleri eksiktir.

Kazak milletvekili Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov'a bir öneride bulunarak, birçok ülkede diş hekimliğinin gelişiminde okullarda ve okul öncesi kurumlarda mobil diş tedavisi merkezlerinin olduğunu ve Kazakistan'da buna uygun bir program geliştirilmesi gerektiğğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net