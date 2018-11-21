Kazakistan'da Sovyet isimleri sokaklardan kaldırılıyor

Kazakistan'ın Karaganda yönetim biriminin yönetim merkezi olan Karağandı'da Sovyet döneminden kalma sokak isimleri değiştiriliyor. İsim değişikliği ile ilgili yerel sakinlere hiç bir maliyet yansıtılmadığı tüm adres tabela değişimlerinin şehir bütçesinden karşılanacağı belirtildi.

İsimleri değiştirilecek altı sokak ile ilgili yapılan referanduma 200 kişi katıldı. İsimleri Toplu, Ovalnaya, Parovoznaya, Portovskaya, Piketnaya ve Arable olan sokaklar bugünden itibaren Zhakalau (kıyı), Taldy (koru), Bereke (lütuf, refah), Sayakhat (yolculuk), Samal (serin esinti, hoş esinti) ve Tұmar (tılsım, muska) oldu.

Sovyetler Birliği günlerinde sokaklara verilen isimlerin eskimiş ve değiştirilmesi gerektiğini savunarak başlatılan organizasyon ile yeni sokak isimlerinin hem şehrin imajını değiştireceği hem de yerel halkın ruhsal durumunu düzelteceği belirtildi. İsmi değiştirilen altı caddenin tamamı özel sektör firmaların olduğu 347 binayı kapsıyor.

Aksakal Tolegen Orazbekov, sokaklara isim değişikliği kararı veren vatandaşlara teşekkür etti.

"Sovyetler Birliği'nde, coğrafi nesnelerin isimlerini komünist ve parti ideolojisine uygun olarak yeniden adlandırmak için belli bir “gelenek” vardı. Artık o zamanlar bitti, eski isimler alakasız ” dedi.

Lenin Caddesi- Astana

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2018, 13:15