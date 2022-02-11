banner39

banner35

Kazakistan'da yabancı iş gücü kotası düşürüldü

Kazakistan, 2022 yılı için belirlenen yabancı iş gücü kotası yüzde 16 düşürerek 28 bin 352'den 23 bin 560'a indirdi.

Orta Asya 11.02.2022, 13:09
Kazakistan'da yabancı iş gücü kotası düşürüldü

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine ülkeye yabancı iş gücü çekme kotasını azalttı.

Buna göre, 2022 yılı için belirlenen yabancı iş gücü kotası yüzde 16 düşürülerek 28 bin 352'den 23 bin 560'a indirildi.

Söz konusu kotanın yaklaşık 21 bini yöneticiler ve uzmanlar kategorisindeki kişilere verilirken mevsimsel çalışanlara ayrılan kota sayısı ise 2 bin 312 olarak belirlendi.

Ülkede, halihazırda 14 bin 932 bin yabancı uyruklu kişi çalışıyor.

banner53
#Kazakistan #yabancı iş gücü kotası
Yorumlar (0)
3
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?