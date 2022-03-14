Kazakistan'da yurt dışına para ve altın çıkarma yasağı
Kazakistan'da çıkarılan yeni kararnameyle 10 bin dolar üstü nakit ve külçe altınların yurt dışına çıkarılması yasaklandı.
Orta Asya 14.03.2022, 17:33
Kazakistan’da, 10 bin dolardan fazla nakit paranın yanı sıra külçe altının ülke dışına çıkarılmasını yasaklayan kararname yürürlüğe girdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak ve finans sektöründe istikrarı sağlamak amacıyla yeni bir kararname imzaladı.
Söz konusu kararnameye göre, 10 bin dolar üstü nakit para ile 5 gram ve fazlası külçe altınların ülke dışını çıkarılması yasaklandı.
Ayrıca altın ve gümüşten yapılan yatırım madeni paraları ile 100 gramın üzerindeki rafine altın da yurt dışına çıkarılamayacak.
Kaynak: AA
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