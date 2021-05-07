Kazakistan'dan Kırgızistan'a insani yardım

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in kararıyla Kırgızistan’a insani yardım gönderileceği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berik Uali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev’in, ülke halkı adına kardeş Kırgızistan’a insani yardım gönderme kararı aldığını bildirdi.

Açıklamada, kardeşlik, dostluk ve stratejik ortaklık ilkeleri çerçevesinde Kırgızistan’a yapılacak insani yardım kapsamında 10 bin ton un gönderileceği ve Kazakistan hükümetinin söz konusu yardımı yerine getirmek için çalışmalar başlattığı kaydedildi.

29 Nisan’da Kırgızistan-Tacikistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonrası Kırgız mevkidaşı Sadır Caparov ile telefonda görüşen Tokayev, Kırgızistan’a insani yardımda bulunmaya hazır olduklarını ifade etmişti.