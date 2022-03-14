Kazakistan'dan Ukrayna’ya insani yardım

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kazakistan hükumeti tarafından Ukrayna’ya insani yardım yapıldığını açıkladı. Bakanlık, Almatı Havalimanı’ndan Ukrayna’ya çoğu ilaç olmak üzere insani yardımın ilk kısmının bu sabah gönderildiğini belirtti. Bakanlık, Ukrayna’ya 17 ilaç türünden oluşan toplam ağırlığı 28,2 ton tıbbi malzemeden oluşan insani yardımın, ilk kısmının bugün gönderildiğini aktardı.

İNSANİ YARDIMIN İKİNCİ KISMI YARIN GÖNDERİLECEK

Bakanlık, söz konusu yardımın Ukrayna’ya Polonya üzerinden gönderildiğini kaydetti. Bakanlık, “Kazakistan hükumeti, bunun için Ukrayna’ya uluslararası insani yardım dağıtma merkezlerinin konuşlandırıldığı komşu ülkelerle anlaştı. İnsani yardımın ikinci partisini de yarın gönderiyoruz” ifadesini kullandı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı