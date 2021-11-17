"Kazakistan'ın çok vektörlü bir devlet olmaktan başka seçeneği yok"

Bu yıl altıncısı düzenlenen Astana Kulübü toplantısında konuşan Nazarbayev, Kazakistan'ın bölgedeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nazarbayev, Kazakistan'ın çok vektörlü bir devlet olmaktan başka seçeneğinin olmadığını belirterek, "Kuzey ve batıda 7 bin 500 kilometre uzunluğunda Rusya ile sınırımız var. Bilmiyorum, muhtemelen dünyada böyle bir uzunluğa sahip sınır ABD ile Kanada arasında yaklaşık olarak olabilir. Başka yok. Doğuda Çin ile 1700 kilometre ve güneyde de İslam dünyasından komşularımızla sınırımız var. Coğrafya bu." dedi.

Dünyadaki tüm ülkelerin birbirine bağımlı olduğunu ve devletlerarası ilişkilerde uzlaşmanın önemine dikkati çeken Nazarbayev, "Bize kiminlesiniz diye soruyorlar ve bunun için sık sık eleştiriliyoruz. Zor bir soru ama biz kimseyle değiliz." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Kazakistan'ın komşu devletler kadar dünyanın tüm ülkeleriyle dostane ilişki içinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca analiz ediyorum ve düşünüyorum ki bütün mesele iktidara gelen politikacıların inanılmaz hırslarında. Devletin potansiyeli olup olmadığına bakmaksızın kendini büyük gösterme çabasındalar. Biz bağımsız olduk ve şimdi her şey mümkün. Bu dünyada hepimiz birbirimize bağımlıyız. Bu nedenle karşı tarafın söylediklerini hesaba katmalı, bir uzlaşma sağlanmalı."

Nursultan Nazarbayev, 30 yılda ülke ekonomisinin 16 kat arttığını ve bugün Orta Asya'nın en büyük ekonomisi haline geldiğini vurguladı.

Kazakistan'ın küresel oyuncu olmadığını ancak nükleer silahlarından vazgeçerek saygın bir ülke olarak anıldığını kaydeden Nazarbayev, "Bu durum ülkeye 400 milyar dolar değerinde doğrudan yabancı yatırımın gelmesini sağladı." diye konuştu.