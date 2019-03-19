Kazakistan lideri Nazarbayev istifa etti. Kazak liderin son sözü: Size sadakatle hizmet ettim

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, ülkede yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle hükümeti feshettiğini açıkladıKazakistan lideri Nursultan Nazarbayev (78) istifa etti. 19 Mart'taki halkına hitaben yaptığı konuşmada istifasını açıklayan Nazarbayev yaptığı açıklamada, " Kazakistanlılar, her şeyi birlikte yaptık. Beni bütün seçimlerde desteklediniz. Böyle bir ülkenin cumhurbaşkanı olmak iyi bir şans. Size sadakatle hizmet ettim. Sizin sayenizde, ben başkan oldum ”dedi.

28 yıldır ülkesinin devlet başkanlığını yürüten liderin istifasının nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, 21 Şubat tarihinde ülkede yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle hükümeti feshettiğini açıklamıştı.

Nursultan Nazarbayev kimdir?

SSCB'nin Mihail Gorbaçov ve Boris Yeltsin'den sonra en etkin kişiliğe sahip bir devlet adamı olan Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'da Alma-Ata'nın hakim bulunduğu Kazkalenski yöresindeki Çemolgan köyünde dünyaya geldi. Lise öğrenimini bitirdikten sonra bir maden ocağına girip maden işçisi olarak çalışmaya başladı.Daha sonra Ukrayna'ya giderek Metalurji öğrenimi gördü. 1960 yılında Karaganainski bölgesindeki Temirtav kentinde Kazmetallurgstroy Tröstü'nün inşaat işçiliğinde çalıştı. Bundan sonra ise Karaganda Demir-Çelik Fabrikası'nda çalışmasına devam etti. Buradaki yüksek fırında sırasıyla dökümcü, gaz tesisinde usta ve baş usta olarak çalıştı.

Nursultan Nazarbayev 1969 yılından itibaren parti çalışmasına yöneldi. Temirtav'daki Komsomol Kent Komitesi'nin I. Sekreteri oldu. 1971'de bu kentin parti üst komitesinin II. sekreterliğine seçildi. 1973'te Kombinası Parti Sekreterliği'ne getirildi. 1977'de Bölge Parti Üst Komitesi II. Sekreterliği'ne atandı.

Nursultan Nazarbayev 1979 yılında Kazakistan Komünist Partisi'nin MK Sekreteri oldu. 1984'te Kazakistan Sovyet Yönetimi Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nda bulundu. 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.

1990 yılının Nisan ayında Kazakistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Nursultan Nazarbayev, ekonomi sahasında master yapmıştır.

Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 16:38